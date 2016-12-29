Президент Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»», разрешающий военным заключать краткосрочные контракты без испытательного срока для службы внутри страны, а также подписывать краткосрочные контракты для службы за границей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Псы войны» (англ. The Dogs of War) — роман Фредерика Форсайта. Герои произведения — наёмники, которым поручено свергнуть законное правительство в одной из африканских стран и установить марионеточный режим.