В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Даном Ставом.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, на встрече замминистра генерал – лейтенант Этибар Мирзоев рассказал о проводимой в республике работе по предотвращению ЧП, подчеркнув важность сотрудничества с соответствующими структурами Израиля.

В свою очередь посол Д.Став отметил, что Израиль высоко оценивает профессионализм сотрудников МЧС Азербайджана и их помощь, оказанную при тушении лесных пожаров близ Хайфы и Иерусалима.