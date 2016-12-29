Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на заседании, проведенном в четверг под председательством премьер-министра Азербайджана Артура Расизаде, одобрил проект бюджета на 2017 год.

Об этом говорится в сообщении SOFAZ, распространенном в четверг.

Совет также одобрил проект основных направлений использования средств (включая инвестиционную политику Нефтяного фонда на 2017 год и смету расходов в связи с управлением средствами фонда. По итогам обсуждений было рекомендовано представить все эти документы на утверждение Президента Азербайджана, говорится в сообщении SOFAZ.

На заседании в то же время были рассмотрены изменения в «Правила хранения, размещения и управления валютными средствами Госнефтефонда» и в «Правила составления и исполнения программы годовых доходов и расходов (бюджета) SOFAZ. Наблюдательный совет одобрил предложенные изменения и принял решение о передаче на утверждение Президента Азербайджана.

Доходы Госнефтефонда Азербайджана на 2017 год прогнозируются в размере 8 370,6 миллиона манатов, расходы — 6 951,3 миллиона манатов.

Общие поступления SOFAZ по итогам 2016 года ожидаются примерно на уровне 5,8 миллиарда долларов вместо прогнозируемых 2,8 миллиарда долларов.

В текущем году трансферты SOFAZ в государственный бюджет предусмотрены в размере 7,615 миллиарда манатов, а в проекте госбюджета на следующий год — на уровне 6,1 миллиарда манатов, что на 1,515 миллиарда манатов (19,9 процента) меньше по сравнению с 2016 годом.

Бюджет Нефтяного фонда на 2016 год был составлен из расчета 25 долларов США за один баррель, а на 2017 год — 40 долларов.

На первое октября 2016 года активы SOFAZ увеличились на 6,7 процента по сравнению с началом года (33,57 миллиарда долларов) и составили 35,82 миллиарда долларов. Активы фонда по итогам 2016 года прогнозируются на уровне 34 миллиарда долларов, а в 2017 году ожидается их увеличение на один миллиард долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени «голландского синдрома», обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.