Заявление генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи относительно инцидента, имевшего место на армяно-азербайджанской границе, можно оценить, как положительное и предметное.

Об этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заместитель председателя Национального Собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«Это заявление я оцениваю, как положительное. Говоря о Карабахе, генеральный секретарь ОДКБ в своем оригинальном тексте на русском языке использовал сочетание «Нагорно-Карабахская Республика». Я не помню такого, чтобы ОДКБ или другая структура, давая официальные оценки относительно «Арцаха» (кавычки наши — Минвал), в письменном виде отметила бы слово «Республика». Это новый сигнал и давление на Азербайджан», — заявил Шармазанов.