Официальный Ереван спровоцировал сегодняшний инцидент на границе с целью привлечь внимание к карабахскому конфликту.

Об этом Sputnik Азербайджан заявил бывший заместитель министра обороны АР, генерал-лейтенант Чингиз Мамедов, комментируя перестрелку на линии соприкосновении войск.

По мнению военного эксперта, на последней сессии Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоялась в Санкт-Петербурге, делегация Армении старалась привлечь внимание членов организации к нагорно-карабахской проблеме, при этом надежды выбрать на должность генерального секретаря представителя от Армении не увенчались успехом.

В тоже время, продолжил Мамедов, вызывает сожаление тот факт, что Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа назвал произошедший инцидент провокацией со стороны Азербайджана. Таким образом, сам инцидент и последовавшее за ней поспешное интервью дает основание полагать, что вся эта провокация была заранее спланирована армянской стороной.