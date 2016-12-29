Грузинская оппозиционная партия «Новый политический центр— Гирчи» выступает за легализацию потребления конопли и за декриминализацию всех других наркотических средств. Лидеры партии решили посадить коноплю в офисе партии. На сегодняшний день готовность принять участие в акции высказали 554 человек. Всё это собираются делать в прямом эфире в новогоднюю ночь. Но готовятся уже сейчас.

Один из основателей партии «Гирчи» («Шишка») Вахтанг Мегрелишвили показал Лайфу тот самый горшок, в котором в новогоднюю ночь будут поливать водой зёрна каннабиса. Согласно существующим законам Грузии, это считается культивацией и уголовно наказуемо. Мегрелишвили заявил, что таким образом партия хочет показать абсурдность всей ситуации.

— Наша партия с момента её основания борется за большую экономическую свободу и за индивидуальную свободу граждан Грузии, — сообщил Вахтанг Мегрелишвили. — Одна из наших инициатив — либерализация наркополитики в Грузии.

Один из членов партии Гия Джапаридзе сказал, что для него акция является вопросом фундаментальных прав человека, а не марихуаны.

— Каждый гражданин Грузии имеет право на личную свободу, — добавил Джапаридзе.

Молодая активистка партии Марта Барамидзе сообщила Лайфу, что понимает противозаконность своих действий, но всё равно будет сажать марихуану в новогоднюю ночь.

— Это противозаконно. Мы это осознаём. И мы знаем все законы, но это акт для свободы, — утверждает Барамидзе.

В Грузии решением Конституционного суда в декабре было упразднено тюремное наказание за приобретение, хранение и изготовление марихуаны в небольших объёмах. В октябре Конституционный суд упразднил норму Уголовного кодекса страны, которая касалась тюремного наказания за употребление не более 70 грамм марихуаны. Согласно конституции, такой объём не указывает на цель сбыта.

