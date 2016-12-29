Белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил, что президент страны Александр Лукашенко отказался от поездки на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за боязни переворота в Минске. Об этом он сказал в среду, 28 декабря, в комментарии украинскому изданию Gordon.

«Немногие люди обратили внимание на слова Лукашенко. Он сказал, что не поедет в Санкт-Петербург, потому как надо обеспечить безопасность на рождественские праздники и Новый год в Минске, и провел совещание с руководителями силовых структур. Может быть, он знал, что во время его поездки могли произойти какие-то события, переворот», — отметил Бондаренко.

Он добавил, что о страхе белорусского лидера свидетельствуют также кадровые перестановки в высших эшелонах власти. «Отправлены в отставку глава президентской администрации и его первый заместитель, заменены заместители глав Генштаба и МВД. А вчера Лукашенко отстранил одного из самых проверенных своих людей — экс-министра обороны и начальника Пограничного комитета Леонида Мальцева», — подчеркнул оппозиционер.