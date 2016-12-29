МИД Азербайджана решительно осуждает очередную провокацию, совершенную 29 декабря разведывательной группой минобороны Армении на армяно-азербайджанской границе, и умышленные действия, направленные на эскалацию ситуации. Об этом говорится в четверг в заявлении МИД Азербайджана.

Вместо того, чтобы в соответствии с обсуждениями в ходе встреч президентов Азербайджана и Армении в Вене и Санкт-Петербурге предпринять конкретные шаги по урегулированию конфликта и принять участие в субстантивных переговорах, Армения различными провокационными действиями пытается нарушить переговоры, продолжить агрессию против Азербайджана, укрепить свое присутствие на оккупированных территориях, сохранить существующий статус-кво, стараясь вовлечь в конфликт третью сторону, говорится в заявлении МИД.

«Азербайджан неоднократно заявлял о том, что продолжение Арменией агрессии против страны и присутствие армянских войск на суверенных территориях Азербайджана является главной угрозой миру и безопасности в регионе, а также основной причиной нарушения режима прекращения огня и инцидентов. Апрельские события, произошедшие в результате провокации и подстрекательства Армении, являются этому ярким примером», — отметило министерство.

Азербайджан считает односторонними комментарии генсека ОДКБ по данному вопросу, отметило также внешнеполитическое ведомство страны.

«Обращение генсека ОДКБ к непризнанному режиму, созданному на оккупированных территориях Азербайджана, как к «Нагорно-карабахской республике» в противовес официальной позиции государств-членов организации и сути переговорного процесса, проводимого при посредничестве Минской группы ОБСЕ, неприемлемо. Прежде чем выступать с комментариями или заявлением, генсек ОДКБ должен правильно анализировать и оценивать ситуацию. Не исключено, что последний саммит ОДКБ в Санкт-Петербурге разочаровал Армению и она решила прибегнуть к очередной провокации», — говорится в заявлении.

Азербайджан продолжит совместные с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия по урегулированию конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, резолюциями СБ ООН, устранению последствий агрессии и оккупации со стороны Армении, обеспечению территориальной целостности и суверенитета страны, заявил МИД.