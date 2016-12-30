Крупнейший онлайн-магазин Amazon планирует использовать дирижабли в качестве воздушных складов и дроны для доставки грузов. Как сообщает «Дождь», компания уже подала заявку на регистрацию соответствующего патента.

Главное преимущество дирижаблей перед наземными складами — их мобильность. Как отметили в Amazon, их можно будет перемещать в районах с высоким спросом на товары. Например, во время футбольного матча можно разместить дирижабль с атрибутикой и едой рядом со стадионом.

Помимо этого, в Amazon подчеркнули, что доставка грузов с дирижаблей гораздо более оперативна по сравнению с традиционными методами, а при доставке беспилотниками покупатель получает свой заказ в течение несколько минут после его оформления.

Дроны для доставки грузов Amazon может использовать с марта 2015 года, когда компания получила соответствующее разрешение Федерального агентства гражданской авиации США. В конце 2013 года Amazon сообщил о начале разработке беспилотников для доставки грузов.