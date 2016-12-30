Сильные дожди и наводнение, обрушившиеся на Испанию в декабре, привели к нехватке салата в Великобритании. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Treehugger.

Зимой до 80 процентов свежих овощей, продающихся в Великобритании, поставляют именно те регионы Испании, которые сильнее всего пострадали от стихийного бедствия. В частности, там выращивают салат, брокколи и сельдерей.

Из-за дождя и наводнений урожай оказался на 70 процентов ниже ожидаемого уровня. Кроме того, погибла рассада, которая должна была подрасти к февралю и марту. В результате перебои с поставками овощей из Испании продлятся еще несколько месяцев.

Британские супермаркеты стали предупреждать покупателей о надвигающемся дефиците салата еще до рождественских праздников. Некоторые компании пытаются решить проблему за счет экстренного завоза свежих овощей из Соединенных Штатов.