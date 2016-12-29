Официальный курс маната по отношению к доллару на 30 декабря установлен на уровне 1,7707 маната, сообщает в четверг Центральный банк.
Отметим, что 28-29 декабря курс маната к доллару составил 1,7662 маната.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 30 декабря установлен на уровне 1,7707 маната, сообщает в четверг Центральный банк.
Отметим, что 28-29 декабря курс маната к доллару составил 1,7662 маната.
Дата: 2016/12/29 17:23
Раздел: Азербайджан, Экономика
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