28 декабря в результате совместных оперативно-розыскных мер ГУ ГДП и Газахского РОП на территории села Шихлы 2 у жителя города Астара Каината Исмаилова изъяты 2000 фальшивых долларов США.

Как передает Вести.аз, об этом сообщает сайт МВД.