В Киеве сотрудники прокуратуры совместно с Национальной полицией задержали при сбыте опасных наркотиков двух граждан Азербайджана. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Злоумышленников задержали «на горячем» во время попытки сбыта 120 грамм героина и 20 грамм кокаина на сумму более 180 тыс. гривен. 1 / 1 Фото: изъятые вещи задержанных.

В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 307 УК Украины, правоохранителями было осуществлено три контрольные закупки наркотических средств.

Во время обыска у наркоторговцев изъяли крупную сумму денег, запрещенные в обороте препараты, в том числе метадон, а также оружие.