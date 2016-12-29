Как установлено в ходе следствия, он организовал незаконное пребывание в России трех соотечественников, которым ранее был запрещен въезд в РФ, сообщили pravdaurfo.ru в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Для этого Фатуллаев изготовил фиктивные копии свидетельств о браке между иностранцами и жительницами Тюмени, заверив их поддельной печатью нотариуса. От имени женщин он написал заявления в УФМС России по Тюменской области с просьбой об отмене решения о неразрешении въезда в Россию.

Противоправная деятельность Фатуллаева пресечена сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Тюменской области.

При обыске у задержанного изъято более 30 незаконно изготовленных печатей и штампов разных госучреждений.

Как сообщает ng72.ru, накануне тюменский суд признал общественника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 уголовного кодекса Российской Федерации. Приговор вступил в законную силу.