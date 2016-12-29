Россиянку, фамилия которой не называется, вызвали на допрос, где она подтвердила, что некоторое время общалась с Алтынташем. Как сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время следствия по делу об убийстве российского дипломата было установлено, что некоторое время у Алтынташа и россиянки были отношения в Анкаре. О том, долго ли длилась их связь, газета не пишет, но известно, что подруга убийцы вернулась в Россию до покушения на Андрея Карлова. Турецкие СМИ также предположили, что россиянка могла подрабатывать девушкой по вызову. При этом у нее с Алтынташем были длительные сексуальные отношения.
Дата: 2016/12/29 21:46
Раздел: Мир
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Темы: Мевлют Алтынташ, Россиянка
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