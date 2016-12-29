Следственные органы допросили в Москве гражданку России, являющуюся подругой Мевлюта Алтынташа, застрелившего российского посла в Турции. Женщина вернулась в Москву до покушения на Андрея Карлова.

Россиянку, фамилия которой не называется, вызвали на допрос, где она подтвердила, что некоторое время общалась с Алтынташем. Как сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время следствия по делу об убийстве российского дипломата было установлено, что некоторое время у Алтынташа и россиянки были отношения в Анкаре. О том, долго ли длилась их связь, газета не пишет, но известно, что подруга убийцы вернулась в Россию до покушения на Андрея Карлова. Турецкие СМИ также предположили, что россиянка могла подрабатывать девушкой по вызову. При этом у нее с Алтынташем были длительные сексуальные отношения.