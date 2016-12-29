После смерти президента Ислама Каримова его дочерям Гульнаре и Лоле придется распрощаться со званием «принцесс» Узбекистана. На их место может претендовать 27-летняя племянница нового лидера страны Диора Усманова.

Девушка попала в поле зрения мировой прессы еще до избрания Шавката Мирзиеева. Диора – родственница одного из богатейших людей России и Великобритании Алишера Усманова. Она была замужем за его племянником Бабуром (молодой человек разбился на машине в 2013 году). Мирзиеев же долгое время был премьер-министром.

После того, как 44-летняя Гульнара Каримовой вот уже два года находится под домашним арестом, Диора стала самой известной и обсуждаемой женщиной Узбекистана, считает Daily Mail. Как и Гульнара, она ведет светский образ жизни и имеет собственный бизнес, сообщает КП.

У нового президента есть трое взрослых детей – сын и две дочери, однако, о них толком ничего не известно. Диора же не скрывает свою жизнь и ведет страницу в Instagram, на которую подписаны более 164 тысяч человек. 4 декабря она отчиталась, что ходила на выборы, ведь ее великий народ заслуживает лучшей доли.

Девушка владеет брендом Bibiona Couture, который шьет детскую одежду от кутюр. На создание нарядов ее вдохновила собственная дочь Мариам, сейчас ей четыре года. Диора закончила Ташкентский государственный юридический институт и экономический факультет МГУ, так что имеет навыки для ведения бизнеса. В одежде ее бренда уже были замечены сын продюсера Яны Рудковской и дочь главного редактора журнала Tatler Ксении Соловьевой.