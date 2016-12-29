Большинство мест в отелях Азербайджана на новрузовские праздники уже забронировано, сказал, выступая в четверг на первом заседании Совета туризма, созданного по распоряжению Президента Азербайджана, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, передает Тренд.

За последние месяцы глава государства подписал ряд документов, что способствовало развитию туристической сферы, сказал министр.

Гараев подчеркнул, что благодаря мерам, которые будут реализованы в соответствии со Стратегической дорожной картой, туризм в Азербайджане станет одной из важных сфер экономики.

По словам министра, планируется также создать Национальное бюро по пропаганде туризма. «Реализуется различные проекты для популяризации Азербайджана. Национальное бюро будет осуществлять работы по маркетингу и пропаганде в сфере туристической рекламы», — сказал Гараев.