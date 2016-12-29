«Считаем данное заявление генсека ОДКБ односторонним. Кроме этого, неприемлемо использование генсеком организации использование «Нагорно-карабахская Республика» в отношении самопровозглашенного режима. Это противоречит официальной позиции стран-участниц возглавляемой им организации и сути переговорного процесса, проводимого сопредседателями Минской группы ОБСЕ». Об этом говорится в четверг в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его словам, генсек ОДКБ, перед тем как выступить с каким-либо заявлением должен правильно изучить и оценить ситуацию. «Нельзя исключать, что эта очередная провокация Еревана связана с разочарованием Арменией итогами саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге»,- отметил он.

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В Секретариате ОДКБ с «особой тревогой» восприняли информацию о боестолкновениях ВС Азербайджана и Армении.

Об этом говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи в связи с сегодняшним вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе.

Примечательно, что в заявлении, опубликованным армянскими СМИ, генсек «путинского НАТО» без особого разбирательства всю вину за произошедший инцидент взвалил на Азербайджан, назвав действия провокационными. Кроме того, генсек ОДКБ признал «независимым» сепаратистский режим Нагорного Карабаха, использовав формулировку «Нагорно Карабахская республика».

«Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года. Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», — говорится в комментарии Бордюжи.

На первый взгляд нам показалось, что заявление Бордюжи было неверно трактовано ереванскими СМИ в привычной им манере, и он не использовал вышеназванную формулировку. Ведь даже с «формальной» точки зрения, «НКР» не признала даже сама Армения, не говоря уже об остальных странах-членах ОДКБ – России, Беларуси, Казахстане.

Однако, как выяснилось, данное заявление генсека ОДКБ подлинное, и действительно опубликовано на официальном сайте организации. Остается дождаться официального комментария организации по данному вопросу, который расставит все точки над i. Иначе заявление генсека «путинского НАТО» приведет к серьезному политическому скандалу официального Баку со странами-членами ОДКБ.