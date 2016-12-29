«Развитие событий вокруг урегулирования Карабахского конфликта является более чем тревожным».

Об этом в интервью ереванской газете «Аравот» заявил экс-глава спецслужб Армении, ныне ведущий аналитик Центра региональных исследований Давид Шахназарян.

«Очевидно, что Россия, пользуясь неопределенностью в сфере геополитической безопасности и особенно нынешним периодом времени – с точки зрения перехода власти избранному президенту США Дональду Трампу, пытается уменьшить или приравнять к нулю роль Минской Группы ОБСЕ, к чему она стремится очень давно вместе с Турцией и Азербайджаном. Как Турция, так и Азербайджан никогда не скрывали свое негативное отношения к формату Минской Группы ОБСЕ. Второе: очевидно, что данная инициатива российской стороны, которая поддерживалась как Азербайджаном, так и Турцией, это инициатива Москва-Анкара-Баку. Это так называемый «план Лаврова», который в последнее время российскими экспертами именуется как «план Путина», в основе которого, в частности, возвращение пяти территорий Азербайджану и ввод российских военных сил – так называемых миротворцев в зону Карабахского конфликта. Не исключено также, что у РФ будет желание добиться членств Азербайджана в ЕАЭС. Полагаю, власти Армении в политическом смысле, не в состоянии противостоять российскому плану. Но в то же время, я уверен, что Армения не согласится на сдачу какого-либо района. В данной ситуации я не исключаю повторения апрельского сценария. Уверен, что власти Армении отвергли, отвергают и будут отвергать «план Лаврова». Существование этого плана – факт, хотя Москва об этом официально и не заявляет, но Анкара и Баку все время говорят о его существовании, а российская сторона не опровергает эти заявления. Русско-турецкому плану необходимо противостоять армией», — продолжил он.

По мнению армянского политолога, война между Арменией и Азербайджаном неизбежна, и она будет отечественной войной.

Сроки начала этой войны, по его словам, решит Россия – в зависимости от геополитической ситуации.

«Если до сих пор Западу удавалось пресечь планы России, то сейчас у меня есть серьезные опасения, что в условиях внешней политики, которую ведет США, неопределенности в отношениях США-РФ, Москва может реализовать свой план», — продолжил он.

По его словам, Россия никогда не была заинтересована во всеобъемлющем урегулировании Карабахского конфликта и никогда не будет в этом заинтересована.

Азербайджан, отметил Шахназарян, снова выдвинул вариант поэтапного урегулирования Карабахского конфликта, но этот вариант перестал существовать: «В первую очередь после аннексии Крыма Россией, когда стало понято, что не действуют институты международных гарантий и второе – после апрельских военных действий».

«Что касается Армении, то, полагаю, под давлением России Армения согласилась создать армяно-российскую объединенную группировку, в результате чего у РФ появились рычаги непосредственного влияния на армянскую армию. Непонятно также, почему до сих пор Армения и «НКР» (кавычки наши — Минвал) не подписывают соглашение о военной взаимопомощи, о чем говорил Серж Саргсян в дни апрельской войны. Я убежден, что этого не происходит из-за оказываемого Россией давления.

Внешняя политика Армении не основана на государственных интересах Армении и граждан РА, она носит догматический характер, в ее основе лежит уже опровергнутая историей догма о том, что РФ является нашим вечным стратегическим союзником. РФ всегда в этом регионе решала свои проблемы за счет Армении. Роль РФ не изменится никогда. Армения не должна допускать, чтобы РФ играла особую роль, мы должны защищать формат Минской Группы ОБСЕ. А известный внешнеполитический принцип, которым руководствуется весь мир – нет вечных врагов и друзей, означающий, что внешняя политика не должна быть догматичной, у нас применяется во внутренней политике, что является абсурдом. Это свидетельствует о слабости нашей политической системы, о том, что политической системы, как института, не существует», — резюмировал Шахназарян.