Достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, объявил президент России Владимир Путин.

Информация о достижении договоренностей пришла «только что», сказал Путин на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает Интерфакс.

По его словам, несколько часов назад были подписаны три документа: первый — о прекращении огня — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров.

«Все достигнутые договоренности — мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», — отметил президент России.

Путин также согласился с предложением Минобороны о сокращении присутствия России в Сирии, сообщает ТАСС.

«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», — сказал Путин.