Советник президента России Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия может быть отключена от мирового интернета, и должна быть готова к этому.

Такую возможность подразумевает разработанный Минкомсвязи законопроект о регулировании российского сегмента интернета. Эта инициатива направлена на защиту важной для России инфраструктуры.

По словам Клименко, высока вероятность резкого ухудшения отношений с Западом, поэтому возникла необходимость принять меры для надежной защиты российского интернета, сообщил чиновник в интервью RT.

При этом новый закон не будет распространяться на действия обычных пользователей.

Вопрос о безопасности Рунета возник после того, как ФСБ стало известно о готовящихся кибератаках на российскую банковскую систему. В ходе нападения планировалась массовая рассылка и публикации в соцсетях провокационной информации о кредитно-финансовой системе страны. Позже «Ростелеком» отразил атаки на пять крупнейших финансовых организаций России.