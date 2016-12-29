Обстрелу со стороны армянских ВС подверглось село Ахмедагалы, расположенное на линии соприкосновения войск на территории оккупированного Агдамского района Азербайджана.

Один из брошенных армянами снарядов попал в двухэтажный дом жителя села Матлаба Алиева, сообщает Репорт.

В результате этого возник пожар, который охватил 318 из 338 кв. м 8-комнатного дома.

По словам местных жителей, армянская сторона в основном пользуется зажигательными пулями и снарядами, один из которых попал на крышу дома.

Во время пожара хозяева находились в доме. Пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники службы противопожарной охраны Агдамского района МЧС. Пламя не перекинулось на соседние дома.