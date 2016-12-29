Министр обороны Азербайджана выражает уверенность в том, что азербайджанский флаг будет развеваться над оккупированными территориями.

«Я верю, что под руководством Верховного Главнокомандующего государственный трехцветный флаг Азербайджана будет развеваться над оккупированными территориями», — говорится в поздравлении министра обороны АР, генерал-полковника Закира Гасанова личному составу ВС Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает сайт Минобороны, министр указал, что при предотвращении провокации армянской стороны в апреле текущего года подразделения вооруженных сил Азербайджана в результате предпринятых ответных мер освободили часть оккупированных территорий, что вызывает гордость в душе каждого азербайджанца.