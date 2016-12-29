В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отказались реагировать на сообщения Еревана о боестолкновениях на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном.

Корреспондент «Новости Армении» обратился к пресс-секретарю ОДКБ Владимиру Зайнетдинову.

«Выслушав вопрос, пресс-секретарь сначала пытался убедить, что адресат вопроса (о том, располагает ли ОДКБ информацией об инциденте) – национальные органы Армении. Потом Владимир Зайнетдинов вдруг вспомнил, что находится на больничном, и выяснить, получила ли организация информацию об инциденте, в ближайшее время никак не сможет.

На уточняющий вопрос о том, к кому, в таком случае, можно обратиться, пресс-секретарь ОДКБ заявил, что «под рукой нет справочника» и попросил перезвонить через час. Больше он телефонную трубку не брал», — пишет сайт.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

«Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, Минобороны распространит сообщение по официальным каналам», — сказал он.