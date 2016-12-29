30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами ожидается туман, ночью и утром изморось. Юго-западный ветер сменится на умеренный северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 7-10° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и увеличится с 766 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых районах будет туман. Вечером в некоторых северных районах будут осадки, возможен снег.

Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.