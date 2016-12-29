Детский труд, ранние браки и селективные аборты оставались основной проблемой в семейной политике в 2016 году в Азербайджане, заявила глава Госкомитета по проблемам женщин, семьи и детей Хиджран Гусейнова.

«К сожалению, детский труд, ранние браки, селективные аборты были основной проблемой 2016 года»,- сказала Х.Гусейнова в четверг в ходе выступления на коллегии Госкомитета по итогам 2016 года.

Она также отметила, что еще одной немаловажной проблемой на сегодняшний день является лишение разведенных женщин прав на место проживания и собственности, а также не выплата им алиментов на детей.

По ее словам, за отчетный период Госкомитет подготовил и представил в Кабмин на экспертизу ряд документов, касающихся политики в отношении защиты прав детей.

«Наряду с этим идет работа над подготовкой Детского кодекса», — отметила она.

Х.Гусейнова подчеркнула, что Госкомитетом в 2016 года подготовлена база данных по бытовому насилию, расследуются случаи бытового насилия.

Глава Госкомитета добавила, что ходе апрельских боестолкновений на линии карабахского фронта материальный и моральный ущерб был нанесен, в том числе, женщинам и детям.