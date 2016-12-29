Жертвой произошедшего накануне вечером в Агдашском районе убийства стал начальник коммерческого отдела дочернего предприятия Azərsu «Агдаш Суканал». Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Агдашского района.

Убийство совершено 28 декабря в 22:00 в кафе «Дахна», расположенном в городе Агдаш. Сотрудник Azərsu Бабаев Эльчин Ниязи оглу (1978 года рождения) был убит выстрелами из пистолета типа «Макаров». Патологоанатомы насчитали на теле Бабаева четыре огнестрельных ранения.

По факту задержан местный житель Исмайлов Парвиз Алиовсат оглу (1979 года рождения). В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия» Уголовного кодекса АР.

В ходе предварительного расследования было установлено, что убийство совершено на почве ревности. Исмайлов приревновал начальника отдела к своей жене. По его словам, где-то неделю назад он увидел переписку в мобильном телефоне жены. Супруга переписывалась с Бабаевым. У Исмайлова назрел план возмездия: он назначил Бабаеву встречу в кафе «Дахна». Мужчины заказали чай и начали разговор. Однако, Бабаев был убит до того, как успел сделать глоток из стакана.

Сразу после содеянного Исмайлов скрылся, но спустя некоторое время после переговоров с полицией сдался властям. Выяснилось и то, что ранее Исмайлов уже был судим за убийство. Он отсидел более десяти лет за убийство девушки, которую тоже застрелил на почве ревности. Что касается пистолета, то, по словам задержанного, оружие в его доме хранилось давно.

Следствие по факту ведет районная прокуратура.