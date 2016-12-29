Предотвращен незаконный ввоз из Турции в Азербайджан ювелирных изделий.

Как сообщили в Госкомстате, гражданка Азербайджана, летевшая рейсом из Стамбула в Баку, была задержана в таможенной зоне, и был проведен досмотр.

До проведения досмотра гражданка заявила, что у нее нет незадекларированных предметов. Но сотрудник таможни сообщил о намерении пригласить медицинского работника для досмотра внутренних органов женщины, после чего она сообщила, что добровольно предоставит спрятанное у себя во внутренних органах.

В комнате для досмотра при участии понятых из внутренних органов женщины был извлечен целлофановый пакет с золотыми изделиями, некоторые с камнями. Всего гражданка пыталась пронести 18 кулонов, 22 кольца, 17 пар сережек, 5 штук сережек, 3 цепочки, 3 комплекта из сережек и колец, 4 комплекта из цепочек, браслетов, колец и сережек и 3 браслета.

Общий вес ювелирных изделий составил 254,26, проба — 583/585.

По факту проводится расследование.