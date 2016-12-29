Глава Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом и не сомневается в своих действиях, передает агентство Рейтер.

Дутерте рассказал, что однажды выбросил из вертолета гражданина Китая, подозреваемого в изнасиловании и убийстве. «Если вы коррумпированы, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже раньше так делал, почему бы не сделать это снова?» — приводит агентство слова Дутерте.

Ранее президент Филиппин заявлял, что лично убивал подозреваемых в совершении преступлений, когда был мэром города Давао.

Также президент сказал, что шестерым арестованным на прошлой неделе в ходе операции по борьбе с наркоторговлей повезло, что его не было в городе. «Им повезло, что меня не было в Маниле… Давайте не будем создавать драму, я сам выстрелю в вас, если больше никто этого не сделает», — приводит агентство слова Дутерте.

Избранный в мае президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.