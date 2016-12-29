В Азербайджане для охраны газовых счетчиков и снижения коммерческих потерь будут рассмотрены дополнительные механизмы, в том числе внедрение новых штрафов за незаконное использование газа.

Это отражено в «Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электро- и теплоэнергия, вода и газ)», опубликованной в среду, передает Тренд.

«С целью повышения уровня сборов и внедрения штрафов за незаконное использование газа будут рассмотрены соответствующие изменения в законодательство с изучением международного опыта ряда государств. Кроме того, Азербайджан проведет необходимые меры и привлечет финансовые средства, чтобы обеспечить долгосрочный успех сектора газоснабжения и повысить ценность природного газа», — сказано в документе.

Согласно «дорожной карте», производственное объединение (ПО) «Азеригаз» азербайджанской госкомпании SOCAR с целью выявления регионов с наивысшим уровнем утечек и потерь, в первую очередь, проведет всестороннее исследование трубопроводной сети и газораспределительных линий. По результатам оценки состояний газопроводной инфраструктуры будет создана матрица, в которой регионы будут сгруппированы по таким критериям, как расходы на модернизацию и уровень потерь, и подготовлен план развития предприятия.

«Затем будет подготовлен генеральный план по модернизации газораспределительной сети, или ее формирования на территориях, где отсутствует соответствующая инфраструктура. Для устранения технических потерь предусмотрены капитальные вложения в сеть, а с целью повышения уровня сборов – усилены штрафные санкции за незаконное использование газа», — сказано в документе.

В «дорожной карте» также отмечается, что в стране должны быть проведены соответствующие меры для очистки газа, передаваемого в распределительную сеть.