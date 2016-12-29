Как известно, в Азербайджане возникли трудности с покупкой долларов и евро. Хотя все банки их охотно скупают, но не продают ни доллары, ни евро. Это вызывает очень большие проблемы для многих, в том числе и для туристов, оказывающихся в нашей стране в тупиковой ситуации.

Как рассказал журналист из Ирака Хасан сайту Azeritoday, он много путешествует, готовит путевые очерки для ряда арабоязычных СМИ. По его словам, в Азербайджане он уже во второй раз, и ему здесь очень нравится.

«У вас прекрасная страна, добрый народ. Я объездил много стран – начиная от ЮАР и заканчивая Исландией. Но здесь свой колорит. Да и в религиозном плане тут мне легко. Впервые Азербайджан я посетил в 2006 году. И вот, спустя 10 лет, снова тут. Такое у меня редко бывает, чтобы дважды посещать одну страну. Зато у меня есть возможность сравнить Азербайджан образца 2006 года и нынешний. Разница, конечно, колоссальная», — рассказывает турист.

Хасан рассказал и о проблеме, с которой он столкнулся в нашей стране. По его словам, ему необходимо улетать, но у него остались манаты, которые он нигде не может обменять на доллары или евро. По его словам, он обошел все банки, однако везде получил отказ. В отеле ему сказали, что он сможет купить 100 долларов в аэропорту, предъявив билет, однако, по словам туриста, у него осталось в манатах около тысячи долларов. Теперь он задается вопросом, что ему делать в Ираке с нашими деньгами? Хасан рассказывает, что, несмотря на тяжелую ситуацию в его стране, даже там нет проблем и ограничений на покупку валюты. Он отметил, что в других странах, в том числе в России, никогда не сталкивался с подобным. При этом Хасан возмущается, что такое происходит в стране, которая старается привлечь как можно больше туристов. Он отмечает, что если бы знал о такой проблеме заранее, то держал бы все деньги на карте в долларах.