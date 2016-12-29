План по перечислениям налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 2017 год для министерства налогов определен в 7 млрд 510 млн манатов, что 7,1% больше показателя на 2016 год.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил на пресс-конференции в четверг замминистра налогов Сахиб Алекперов.

«Прогноз для министерства на 2016 год составляет 7 млрд 10 млн манатов, на 2017 год он повышен до 7 млрд 510 млн манатов. Мы считаем, что это минимальная планка, мы будем стараться превысить ее», — сказал С.Алекперов.

По его словам, в январе-ноябре 2016 года Минналогов вдвое сократило число камеральных и выездных проверок.

«Это привело к естественному сокращению поступлений, но с другой стороны — к их росту за счет расширения налогооблагаемой базы», — сказал С.Алекперов.

Коснувшись поправок в Налоговый кодекс, замминистра отметил из 221 статьи кодекса, изменения внесены в 83 статьи, три статьи упразднены.

«В поправках нашли отражение те вопросы, которые мы годами пытались внедрить. Это трансфертное ценообразование и другие новые для нашего законодательства понятия», — сказал С.Алекперов.