Отменены праздничные концерты, запланированные 31 декабря в столице и прилегающих регионах. Это решение было принято после взрыва газопровода в Сангачалах, произошедшего 27 декабря. Годами в Баку 31 декабря традиционно проходит новогодний концерт в Национальном приморском парке.

Даже после трагической смерти нефтяников в прошлом году концерт не был отменен. Даже было проигнорировано жесткое осуждение со стороны общества в связи с проведением концерта после такой трагедии. Что же произошло в этом году, из-за чего отменили концерт?

Замначальнкиа Приморского бульвара Назим Маджидов уклонился от ответа на этот вопрос в интервью aznews.az. Он сказал, что до сих пор за проведение концерта на бульваре отвечала Исполнительная власть города Баку: «Причину отмена концерта знают они».

В ИВ города Баку не делали никаких заявлений по поводу причин отмены концерта. В целом же, отмена массовых мероприятий на бульваре понятна. Проблемы, вызванные принявшим глобальный характер терроризмом и экстремизмом, касаются и нашего региона. В Турции часто происходят взрывы, на Ближнем Востоке происходит террор, постоянно звучат выстрелы. Часто Министерства иностранных дел разных стран в обращении к своим гражданам предупреждают о том, что Азербайджан находится в списке стан с высоким риском опасности террора.

Служба государственной безопасности (СГБ) за последние два месяца уничтожила трех ИГИЛовцев, и арестовала нескольких. На территории, где произошел взрыв магистрального газопровода, некоторое время назад были обезврежены 2 члена ИГИЛ. Отметим, что в информации СГБ в связи с проведенной два месяца тому назад операцией говорилось, что обезвреженные лица планировали теракты в Азербайджане.

Некоторое время назад начальник СГБ, генерал-лейтенант Мадат Гулиев в интервью прессе заявил, что для защиты Азербайджана от террористических угроз предприняты все превентивные меры.

Видимо, у правоохранительных органов и спецслужб Азербайджана имеется такая информация, что отмена массовых мероприятий в канун Нового года была сочтена крайне важной. До сих пор органы спецслужб Азербайджана провели несколько антитеррористических операций в Баку и регионах. Однако нарастающая по восходящей линии опасность терроризма в мире и нашем регионе заставляет нас быть бдительными.

Э.Мамедалиев