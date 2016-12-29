Потери в системе газоснабжения Баку планируется довести до сравнительных уровней потерь в газораспределении Европы. Как передает АПА, об этом говорится в «Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане».

В документе отмечается, что за счет повышения рациональности сэкономленный газ посредством TAP и TANAP будет экспортироваться в Европу. Кроме того, планируется сократить на 8% технические потери, возникающие в результате газораспределения газа по всем регионам.