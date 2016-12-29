В бакинском поселке Бадамдар произошел взрыв.

Как сообщает Lent.az, во время технического осмотра кабелей в канализационном люке, расположенном напротив Бадамдарского шоссе 5, взорвался метан.

В результате взрыва инженер производственного объединения «Азтелеком» Министерства связи и высоких технологий Гасымов Намик Мирза оглы и Казымов Фарман Зияд оглы получили ожоговые ранения.

Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь. Фарман Казымов был госпитализирован в Республиканский ожоговый Центр.

По факту ведется расследование.