В бакинском поселке Бадамдар произошел взрыв.
Как сообщает Lent.az, во время технического осмотра кабелей в канализационном люке, расположенном напротив Бадамдарского шоссе 5, взорвался метан.
В результате взрыва инженер производственного объединения «Азтелеком» Министерства связи и высоких технологий Гасымов Намик Мирза оглы и Казымов Фарман Зияд оглы получили ожоговые ранения.
Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь. Фарман Казымов был госпитализирован в Республиканский ожоговый Центр.
По факту ведется расследование.