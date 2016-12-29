Иран является основным кандидатом на покупку главного торгового порта на Каспии — Махачкалинского морского торгового порта. Об этом заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. По его словам, за покупку акций порта ведут борьбу инвесторы из Китая, Турции, Азербайджана и Вьетнама.

Как отметил Рамазан Абдулатипов, переговоры ведутся со всеми потенциальными инвесторами, однако основными клиентами являются иранцы. «Иранцы готовы выкупить акции порта, но мы ведем переговоры и с инвесторами из Вьетнама, Турции, Китая и Азербайджана», — сказал Абдулатипов Спутнику.

Махачкалинский порт известен из-за систематической кражи нефти. Махачкалинский морской торговый порт формально находится в собственности государства, однако его контролируют дагестанские криминальные кланы, которые ворованную в порту нефть переводят на кустарные нефтеперерабатывающие заводы. Ожидалось, что до конца года Махачкалинский порт будет выставлен на приватизацию. Как только об этом стало известно, первым, кто проявил интерес к покупке порта, стал член Совета Федерации от Дагестана миллиардер Сулейман Керимов.

Дело в том, что компания Arolia Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре и принадлежащая Сулейману Керимову, перекупила кредитный долг порта в полмиллиарда рублей Сбербанку. Как только стало известно о предстоящей приватизации Махачкалинского морского торгового порта, Arolia Holdings Limited попыталась взыскать с Махачкалинского морского торгового порта 678,18 млн рублей. Компания требует, чтобы Махачкалинский порт выплатил весь долг вместе с процентами, либо объявить порт банкротом. Если иск миллиардера будет удовлетворен, порт будет признан банкротом и Керимов за бесценок станет обладателем этого порта.

Также стало известно о том, что портовый оператор Турции Yildirim Group Inc. проявляет интерес к покупке Махачкалинского порта. Посредником в переговорах с руководством Дагестана является олигарх Тельман Исмаилов, который использует свои близкие связи с Рамазаном Абдулатиповым для того, чтобы купить порт. Когда глава Дагестана говорил об интересе турецких инвесторов к покупке Махачкалинского порта, он, скорее всего, имел в виду именно Yildirim Group Inc.

По информации газеты «Ени Мусават», одним из фигурантов в переговорах по покупке Махачкалинского порта является бывший вице-премьер Азербайджана Аббас Аббасов, который активно участвует в процессе.

По словам источника, заявивший о своем уходе из политики А.Аббасов в последние месяцы находится в Турции, где живут его дети. Подумывающий о расширении своего бизнеса бывший вице-премьер часто становится гостем главы Дагестана.

Сообщается, что Абдулатипов сыграл роль в освобождении несколько месяцев тому назад брата Аббаса Аббасова – Надира Аббасова, арестованного по делу Межбанка.

Известно, что А.Аббасов проявляет интерес к процессу вложения турецких инвестиций в Дагестан уже несколько лет. Еще несколько лет тому назад внимание российских и азербайджанских медиа привлек тот факт, что в переговорах с крупными турецкими компаниями, проведенными в Стамбуле, а затем в Махачкале, Аббасов находился рядом с Абдулатиповым. Сообщалось, что Аббасов старался уговорить турецкие компании инвестировать в строительную сферу, трикотажную промышленность и частично в туристическую сферу Дагестана.

Еще несколько лет назад была информация, что бывший вице-президентом группы компаний «AST» Аббас Аббасов (говорят, он до сих пор занимает эту должность) хочет вместе с Тельманом Исмаиловым выкупить часть Махачкалинского порта. Но занимавшийся в то время деятельностью в структуре под названием «Союз миллиардеров» Аббас Аббасов не смог осуществить этот план. Хотя ни для кого не является секретом его близкая дружба с Абдулатиповым (он тоже был представлен в структуре), но так как деятельность созданной им структуры была направлена против властей Азербайджана, это серьезно ударило по его бизнес планам. Дорога Аббасову в Азербайджан была закрыта, его бизнес разрушен, а его сыну, бывшему депутатом от Гянджи, не позволили участвовать в последних парламентских выборах.

Точно известно, что у Аббасова есть в Дагестане строительный, ресторанный бизнес и бизнес по перевозке нефти. Видимо, бывший вице-премьер планирует расширить свой бизнес по ту сторону Каспия.