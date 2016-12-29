Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он не знает о планах действующей администрации страны ввести новые санкции против России из-за якобы причастности к кибератакам в ходе президентских выборов, передает Reuters.

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о необходимости введения со стороны Вашингтона новых санкций в отношении России.

Трамп также отметил, что не осведомлен о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма, заявившего, что Москве стоит ожидать санкций за якобы совершенные кибератаки в отношении США.

«У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время», — сказал он.