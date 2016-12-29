Один из высокопоставленных командиров террористической группировки ИГ ликвидирован в результате авиаудара коалиции в Сирии.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военный источник в США.

Как рассказал собеседник агентства, командир ИГ Абу Джандал Аль-Кувейти был убит в понедельник рядом с дамбой на реке Евфрат, которая находится в 40 километрах от сирийского города Ракка. Он был одним из ключевых лидеров группировки в этом городе.

Ракка считается «столицей» боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Сейчас силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию и освобождению Ракки.