Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг и на безымянных высотах Газахского района, а также в селе Алибейли и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.