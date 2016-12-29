Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Организация объединенный наций не реализует свой потенциал, не решает проблемы в мире, а лишь порождает их, передает РИА Новости.

«У нее (ООН) такой грандиозный потенциал, но она не оправдывает его. Вы видите, что ООН решает проблемы? Не решает, она порождает проблемы. Если она будет оправдывать потенциал, это будет здорово, а если нет – это будет тратой времени и денег», — заявил Трамп журналистам во Флориде.

Заявление политика транслировал телеканал CNN.

Ранее Трамп уже высказывал сожаление о неэффективной, на его взгляд, работе ООН. В своем Twitter Трамп написал, что «ООН имеет огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, чтобы люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально!», отметив, что «все изменится после 20 января», когда он вступит в должность.