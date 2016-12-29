Депутата Госдумы Виталия Милонова серьёзно возмутил очередной «шедевр» скандального французского журнала Charlie Hebdo. Французы опубликовали карикатуры на недавнюю трагедию, случившуюся над Чёрным морем.

Как пишет «Лайф», Милонов заявил, что уже требовал включить журнал в список запрещённой экстремистской литературы, однако никто так и не откликнулся на его призыв.

— Это преступная халатность – не включить Charlie Hebdo в запрещенную экстремистскую литературу. Пока мы этого не сделаем, мы будем вынуждены созерцать эту гадость. Это радость только для Эха Москвы. Для любого нормального русского человека это жуткое кощунство.

Чиновник подчеркнул, что при личной встрече обязательно разобрался бы с представителями издания.

— Увидел бы редактора Charlie Hebdo – просто дал бы ему в морду. Просто в морду бы дал, не пожалел бы об этом. Обсуждать их — это обсуждать негодяев и подонков. Для меня они что террористы. Они издеваются над террористами, террористы убивают Шарли, это всё солдаты тьмы, — заявил депутат.

Петербургский чиновник считает, что журналистов Charlie Hebdo ждут большие несчастья – очевидно, потому, что провидение обязательно накажет их.

— Я считаю, что Олланд — безумный идиот, который позволяет этому журналу существовать. Это их внутреннее дело. В России он должен быть запрещён точно. Мы запрещаем экстремистскую литературу ИГИЛ, это точно такая же экстремистская литература, которая должна быть запрещена, которая порождает ИГИЛ. Одна ненависть порождает другую ненависть, — уверен депутат.

Виталий Милонов сравнил французский журнал с книгой Адольфа Гитлера «Майн Кампф» и подчеркнул, что, как и труд лидера нацистов, издание должно быть запрещено.

— Я коту не постелю этот журнал — у кота будет расстройство желудка, — добавил депутат. — Они провокаторы, на них лежит вина за терроризм в Европе. Когда я хожу в миролюбивой футболке с лозунгом «Православие или смерть», мне говорят, что я экстремист, хотя это нормальный лозунг, только дурак его может по-другому трактовать. Когда они с этим журналом бегают по либеральным радиостанциям — это нормально, это плюрализм мнений. Я считаю, что плюрализм мнений — это достойное выражение своей позиции. А когда кто-то плюет на портреты твоих погибших родственников — это не плюрализм мнений, это сволочизм без мнений.

Чиновник заявил, что будет добиваться внесения журнала в список экстремистской литературы

— А люди, которые читают его, должны быть признаны извращенцами и попираться во всех правах, — заявил Виталий Милонов.