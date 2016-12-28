Хотя террор обошел стороной Азербайджан, 2016 год прошел напряженно для страны, в апреле общество сломало «пораженческий синдром», но социально-экономическое положение продолжило ухудшаться; возникли новые угрозы для государства и общества.

Через несколько дней завершится 2016 год. К сожалению, в уходящем году не было достигнуто реальных подвижек в урегулировании карабахского конфликта, являющегося нашей основной проблемой, хотя в апреле на это и возникли определенные надежды. В любом случае, этот год запомнился рядом судьбоносных, противоречивых, опасных и кровавых событий как в Азербайджане, так и за его пределами. Все эти процессы повлияли на общественное мнение и общественно-политические процессы в Азербайджане.

Опасность терроризма в Азербайджане была актуальной и в 2016 году. Переживающий период «расцвета» международный терроризм в этом году обошел стороной нашу страну. Азербайджан продолжил традиционную политику баланса в вопросе стратегического выбора между Западом и Россией – хотя выглядел более лояльным к северному соседу. Углубились стратегические связи с Турцией, Пакистаном и Израилем. В 2016 году наша национальная валюта – манат — серьезно обесценилась к доллару США. Результат известен.

Но, несмотря на происходящие в мире и вокруг Азербайджан волнительные и критические события, Азербайджан смог сохранить свой внутренний баланс. Не была нарушена стабильность, не были зарегистрированы крупные социально-общественные катаклизмы. Тем не менее, в этом году наш народ столкнулся с тяжелыми, иногда и трагическими событиями. Политико-экономические отголоски некоторых пережитых событий, вероятно, прозвучат и в 2017 году.

Среди самых значительных событий года были и идущие на пользу властей, общества и страны. После всестороннего анализа мы составили «Топ-10» самых важных событий года. Представляем их в хронологическом порядке.

Четырехдневная война в Карабахе

В апреле этого года, впервые за 22 года агрессор получил от Азербайджана неожиданный и тяжелый удар, хороший урок. Были отвоеваны 2000 гектаров стратегически значимых территорий. Впервые враг осознал, что Азербайджан покупает оружие не для того, чтобы любоваться на него, и если агрессор не захочет мирного урегулирования конфликта, то Азербайджан может освободить свои земли военным путем. Самое главное – был развенчан миф о непобедимости армянской армии. Народ Азербайджана сломал «пораженческий синдром». Власть и оппозиция впервые за 22 года сплотились как единый кулак во имя победы.

К сожалению, в мирных переговорах никакого прорыва не произошло. Потому что основной покровитель Армении – Россия не захотела этого. Для того, чтобы восстановить военный баланс и дать Армении почувствовать себя более уверенно, Россия поставила своему сателлиту современное оружие, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры», взяла под свой контроль воздушное пространство Армении, создала с ней объединенную группировку войск. США же поставили Армении разведочно-наблюдательное оборудование.

Бакинский саммит президентов

Встреча этим летом в Баку президентов Азербайджана, России и Ирана можно назвать одним из самых запоминающихся событий года. Согласно итогам саммита, сделанным заявлениям и подписанным документам, Азербайджан утвердился в качестве регионального игрока и транзитной страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, была продемонстрирована его важная роль для России и Ирана.

Кроме того, была ускорена экономическая и транспортная изоляция агрессора и зарегистрированы важные события. По этой причине армянская сторона с беспокойством следила за бакинским саммитом президентов.

Референдум по внесению изменений в конституцию

Проведенный в сентябре референдум по внесению изменений в конституцию был воспринят в стране и во всем мире неоднозначно. Этот референдум больше был оценен в качестве хода властей для продления своей политической жизни. Тем не менее, практических результатов пока нет. Наверное, первые результаты мы увидим в наступающем году. Тогда то и можно будет дать точную оценку результатов референдума.

Ухудшение уровня жизни из-за обесценивания маната

К сожалению, наша национальная валюта – манат — продолжила обесцениваться. Это, естественно, напрямую сказалось на уровне жизни населения. Ведь Азербайджан до сих пор очень сильно зависит от экспорта. Да, глава государства подписал ряд важных распоряжений и документов, утвердил «дорожную карту» для снижения этой зависимости.

Тем не менее, ситуация в этой сфере остается тяжелой. Одна из важных причин этого – все еще широкий масштаб коррупции и монополии в стране, которые угрожают продовольственной безопасности и предотвращают поток инвестиций в страну. Происходящий с манатом критический процесс как никогда показал необходимость проведения реформ.

Скандальные судебные процессы, «дело Межбанка», Акифа Човдарова и «банды связистов»

Этот год также запомнился громкими судебными процессами. Речь идет о процессе по делу Межбанка, Акифа Човдарва и «банды связистов». Показания, признания, заявления на судебных процессах показали, насколько укоренилась коррупция в высшем чиновничьем эшелоне. Выявилось, что уровень коррупции в стране фактически ставит под угрозу государственную безопасность.

Возникает вопрос, извлекут ли другие урок из этих судебных процессов, которые продолжатся и в следующем году, поможет ли это искоренить коррупцию? К сожалению, политические обозреватели не настроены оптимистично. Они полагают, что эти аресты и судебные процессы – лишь видимая часть айсберга. «Дело МНБ» тоже не завершилось в этом году. Наверное, в следующем году мы увидим реальные результаты, их масштаб и что они сулят общественно политической жизни страны.

Прибытие в Баку армян и «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном»

Одним из значимых событий года было впервые за 22 года режима прекращения огня прибытие в Баку троих армянских общественно-политических деятелей, подвергнутых гонениям режимом Саргсяна, которые провели здесь пресс-конференцию, посетили памятник жертвам Ходжалинской трагедии и подписали Платформу для мира, предусматривающую решение карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Безусловно, это является сильным ударом по пропагандистской машине правящего «карабахского клана» Армении.

Всего к платформе к настоящему моменту присоединились 7 армян. Наверное, в следующее году их число будет стремительно расти. А главное – среди них есть и карабахские армяне, армяне из самой Армении и члены армянских диаспор.

Приезд в Баку Папы римского

Хотя визит Папы римского в Баку расценивают в качестве компенсации за визит в Армению, на самом деле он имеет большое значение для Азербайджана в контексте Карабаха. Потому что глава Ватикана убедился, насколько азербайджанский народ толерантно относится к другим религиям и народам. Заявления о том, что в такой стране дискриминируют армян, показались пустыми.

Рост тарифов за газ и электроэнергию и новая волна подорожания

Введение к концу года Тарифным советом дифференцированной системы оплаты за газ и электроэнергию повысило социальное недовольство в обществе. Хотя через некоторое время президент Ильхам Алиев и увеличил квоты на потребление газа и электроэнергии, по мнению независимых экономических экспертов, решение Тарифного совета в начале следующего года отразится на ценах на продовольственные и непродовольственные товары, произойдет новая волна подорожания. Многие эксперты полагают, что больше всего это решение Тарифного совета ударит по развитию среднего бизнеса.

Визит в Баку премьер-министра Израиля

Визит в декабре в Баку премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху спустя 18 лет стало подтверждением перехода на более высокий уровень стратегических отношений между Азербайджаном и Израилем, в частности в военной сфере. Азербайджан закупил у Израиля оружия на 5 миллиардов долларов, что превышает стоимость оружия, закупленного у России.

В целом, в последние годы доля российского оружия в азербайджанской армии сократилась в пользу Израиля и Пакистана, что, по мнению военных аналитиков, является хорошим показателем. Ведь это означает снижение зависимости от России. Другими словами, визит Нетаньяху в Баку обрадовал друзей Азербайджана и расстроил врагов. Они получили месседж, что Азербайджан не одинок.

Очередная трагедия на «Нефтяных Камнях» — 10 пропавших нефтяников

В декабре и этого года на Каспии снова произошла трагедия с нефтяниками. Напомним, что в декабре прошлого года в результате аварии на 10-й платформе нефтегазового месторождения «Гюнешли» 8 нефтяников погибли, еще 22 числятся пропавшими без вести.

В этом году в результате аварии на «Нефтяных камнях» 10 нефтяников пропали без вести. Из них найдено тело всего одного нефтяника. Вторая такая трагедия в истории современной нефтегазовой промышленности Азербайджана, которая дает правительству серьезные основания для размышлений, снова огорчила и расстроила и без того напряженное общество.