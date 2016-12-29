Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит приказал полиции открыть уголовное дело, фигурантом в котором проходит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Газета.ру со ссылкой на израильский телеканал Channel 10.

Отмечается, что представитель главы минюста отказалась комментировать данную информацию.

Нетаньяху должен будет прийти на допрос для дачи показаний по двум случаям. При этом пока лишь по одному из них есть доказательства того, что премьер в нем замешан.

По данным телеканала, один из этих случаев, по которым генпрокурор открыл дело, никогда до этого не был известен публично.