В Азербайджане в 2017-2020 годах будет рассмотрен вопрос определения оптимальных цен на электроэнергию для согласования интересов потребителей и производителей. Это отражено в «Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электро- и теплоэнергия, вода и газ)», опубликованной в среду.

Отмечается, что соответствующие органы, учитывая средние затраты, рассмотрят вопрос определения приемлемых как для потребителей, так и для производителей цен для создания национального энергетического портфеля.

При этом они должны будут учесть также нижеследующие мероприятия:

— рассмотрение применения тарифов, отражающих затраты (без субсидирования цен на электроэнергию);

— создание, в случае необходимости, групп, состоящих из экспертов и специалистов, для проведения международной сравнительной оценки последних потребительских тарифов, с учетом паритета закупочных цен;

— применение двухуровневой тарифной системы для домашних хозяйств, определение пределов объема потребления электроэнергии, и соответствующих тарифов по этим шкалам;

— при сокращении льгот для некоторых отраслей промышленности, дифференцировании цен в зависимости от времени суток, рассмотрении цен, основывающихся на затраты на создание инфраструктуры, сохранение для малообеспеченных категорий потребителей последних потребительских цен неизменными;

— применение тарифов на электроэнергию в соответствии со временем суток (день или ночь) для снижения нагрузки в часы пик;

— определение дополнительной платы на электроэнергию для устранения несоответствия между выделенным на основе заказа объема и потреблением;

— подготовка предложений по повышению эффективности использования реактивной электроэнергии.