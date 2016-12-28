Эксперты, политические деятели, или считающие себя таковыми периодически пускают в оборот так называемые варианты урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Однако в действительности это не варианты, а версии. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на новогоднем приеме в МИД Армении.

«Я очень четко заявляю, что до сих пор никто публично не смог точно представить тот вариант, подробности которого мы длительное время обсуждаем, и это понятно и приемлемо, но когда пытаются вдаваться в подробности, сразу потыкаются и начинают говорить о пожеланиях», — заявил президент (цитата по News.am).

Глава государства отметил, что с 2007 г нет иного варианта, кроме как Мадридских принципов. По его словам, есть как минимум две причины, по которой общество не информируется о деталях, и одна из них – не согласовано ничего, если не согласовано все. Президент также подчеркнул, что армянская сторона в переговорном процессе преследует одну цель – добиться определения статуса «НК» (кавычки наши — Минвал) народом «Нагорного Карабаха». «От этого принципа мы не отступим», — подчеркнул Серж Саргсян.