Член совета директоров «АзИз» Рауф Агаларов рассказал изданию «Вестник Кавказа» о жизни азербайджанской диаспоры в Израиле. Он заявил, что израильтяне проявляют большой интерес к культуре Азербайджанской Республики.
Член совета директоров «АзИз» Рауф Агаларов рассказал изданию «Вестник Кавказа» о жизни азербайджанской диаспоры в Израиле. Он заявил, что израильтяне проявляют большой интерес к культуре Азербайджанской Республики.
Дата: 2016/12/28 22:31
Раздел: Азербайджан, Мир
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Темы: Азербайджанцы, Израиль, Рауф Агаларов
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