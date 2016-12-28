Screenshot_3

Член совета директоров «АзИз» Рауф Агаларов рассказал изданию «Вестник Кавказа» о жизни азербайджанской диаспоры в Израиле. Он заявил, что израильтяне проявляют большой интерес к культуре Азербайджанской Республики.