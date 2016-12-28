Россия, Иран и Турция планируют сделку, согласно которой Сирию разделят на несколько неофициальных зон влияния, а Башар Асад останется президентом страны еще на несколько лет. Об этом Reuters рассказали анонимные источники.

Сделка позволит создать региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом. Она еще находится в стадии разработки. Схему необходимо согласовать с властями Сирии, повстанцами, а также со странами Персидского залива и Соединенными Штатами, отмечает знакомый с позицией России источник.

«Шаг к компромиссу был сделан», — заявил в беседе с Reuters генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также добавил, что несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, но конкретных имен не назвал.