Открывший съезд вступительным словом помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов представил вниманию участников съезда обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем Али Гасанов в своем выступлении на мероприятии отметил, что после восстановления государственной независимости Азербайджана и возвращения к руководству страной общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева становление и развитие диаспоры, ее тесное сплочение вокруг национально-духовных ценностей, укрепление связей с исторической родиной стали одним из приоритетных направлений государственной политики.

«В ходе многочисленных визитов в зарубежные страны общенациональный лидер обязательно встречался с нашими соотечественниками, интересовался их жизнью и проблемами. В результате в 2001 году был проведен I Съезд азербайджанцев мира, определивший основные векторы развития диаспорских организаций и перспективы их деятельности, был создан госкомитет. Это создало условия для процесса тесного сплочения наших соотечественников, проживающих за рубежом, сохранения культурного наследия народа, налаживания обширных связей со страной», — сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что этот далеко не полный перечень реализованных мер дает представление о том, насколько вопрос соотечественников находится в центре внимания. «В этом большая роль и заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева. По его инициативе практически во всех странах мира началось создание организаций соотечественников. В том числе в Российской Федерации был создан Всероссийский азербайджанский конгресс. В настоящее время в более чем 70 регионах функционируют отделения ВАК. Особо должен отметить, что Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу», — сказал Али Гасанов.

По его словам, за годы существования ВАК превратился в авторитетную общественную организацию. Структура осуществляет большую работу для сохранения национальной самобытности, пропаганды мультикультуральных ценностей Азербайджана, распространения объективной информации об Азербайджане и укрепления дружественных отношений между двумя странами.

«Молодое поколение азербайджанцев также находится в центре внимания ВАК. Конгресс осуществляет проекты, направленные на патриотическое воспитание азербайджанской молодежи. Эти проекты учат не оставаться равнодушными к судьбам Азербайджана и России, знакомят молодежь с историей и культурой наших народов. Конгресс также активно сотрудничает с Азербайджанской молодежной организацией России, председателем которой является Лейла Алиева», — сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что съезд создаст возможность прийти к общему знаменателю по основным вопросам, беспокоящим членов организации, определит приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, даст новый импульс еще более тесному сплочению, и, конечно же, еще больше сблизит две страны и ее народы.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов в своем выступлении сказал, что на съезде будет дана оценка деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса за прошедшие годы, а также будет определена дальнейшая деятельность. Ибрагимов отметил, что на съезде собрались представляющие страну влиятельные азербайджанцы из всех регионов России.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что основа проводимой Президентом Ильхамом Алиевым в соответствии со стратегической линией, определенной общенациональным лидером азербайджанского народа азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, политики заключается в том, что каждый азербайджанец, вне зависимости от того, где он проживает и работает, ценен для Азербайджанского государства.

«Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда отмечал, что, вне зависимости от места проживания, каждый наш соотечественник дорог для нас и ценен. Сегодня и Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявляет заботу о проживающих за рубежом азербайджанцах. Защита прав азербайджанцев, их интеграция в общество в странах, где они проживают, всегда находятся в центре внимания Азербайджанского государства», — сказал Ибрагимов.

Ибрагимов отметил, что члены диаспор проводят большую работу с точки зрения популяризации Азербайджана в мире, доведения до сведения общества стран, в которых они живут, реалий Азербайджана. Первоочередная же задача Госкомитета — оказывать поддержку деятельности диаспорских организаций, не вмешиваясь во внутренние дела государств.

Ибрагимов сказал, что Госкомитет по работе с диаспорой будет тесно сотрудничать с новым составом ВАК, который будет избран.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу сказал, что помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов в своем выступлении точно проанализировал задачи азербайджанской диаспоры как в политической, так и в общественной сферах.

Посол подчеркнул, что участие на съезде высокопоставленных лиц руководства Азербайджана является показателем того, какое большое значение Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает работе диаспоры.

Дипломат также напомнил рекомендацию великого лидера азербайджанцам, проживающим за рубежом: «Где бы вы ни жили, не забывайте, что вы — азербайджанцы.

Бюльбюльоглу также особо подчеркнул деятельность Азербайджанской молодежной организацией России, руководителем которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, в сфере работы с азербайджанцами, проживающими в России.

Исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев выступил с отчетным докладом, сообщил о вопросах повестки дня Конгресса.

Съезд продолжает свою работу.