В результате спецоперации Службы госбезопасности Азербайджана разоблачены три преступные группировки, занимавшиеся незаконным оборотом валюты на десятки миллионов долларов, говорится в сообщении Службы, распространенном в среду.

Согласно сообщению, на основании поступившей в Службу госбезопасности информации в связи с фактами манипуляции в обороте валюты на территории страны и деятельностью альтернативного рынка валюты, не считающегося с официальным курсом валюты и именуемого «черным рынком», было возбуждено уголовное дело. В результате проведенного расследования была разоблачена и пресечена серия противоправных действий трех преступных группировок, каждая их которых получала прибыль в крупном размере от незаконной предпринимательской деятельности, заключавшейся в незаконной купле-продаже валюты в размере более десятков миллионов долларов.

В порядке, установленном законодательством Азербайджана, по подозрению в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики, либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, 27 декабря 2016 года были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Н. Мустафаев, К. Усубов, Э. Асланов, Ф. Алиев, А. Рзаев, С. Усубов, Э. Эльдаров, Т. Мирзалиев, Р. Асланлы и другие.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.