Скандальный французский еженедельник Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру на авиакатастрофу Ту-154 над Черным морем, жертвами которого стали более 90 человек. Художники издания изобразили падающий самолет, из которого доносятся последние крики погибших музыкантов, и сопроводили рисунок подписью: «Репертуар военного хора расширяется».

Вторая карикатура, посвященная Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости… Путина там не было».

Еще одна карикатура изображает артистов ансамбля имени Александрова, которые, как гласит подпись под картинкой, покоряют новую (подводную) публику.

Самолёт Минобороны России потерпел крушение 25 декабря. На борту лайнера находилось 92 человека.