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Скандальный французский еженедельник Сharlie Hebdo опубликовал карикатуру на авиакатастрофу Ту-154 над Черным морем, жертвами которого стали более 90 человек. Художники издания изобразили падающий самолет, из которого доносятся последние крики погибших музыкантов, и сопроводили рисунок подписью: «Репертуар военного хора расширяется».

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Вторая карикатура, посвященная Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости… Путина там не было».

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Еще одна карикатура изображает артистов ансамбля имени Александрова, которые, как гласит подпись под картинкой, покоряют новую (подводную) публику.

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Самолёт Минобороны России потерпел крушение 25 декабря. На борту лайнера находилось 92 человека.